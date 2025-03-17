Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi evinde asılı halde ölü bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, evinde ölü bulundu. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Bal'ı evinin banyosunda asılı halde bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi evinde asılı halde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 00:59

Alınan bilgiye göre olay, 15 Mart 2025 saat 16.20 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi.

Kendisinden haber alınamayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, için yapılan ihbar üzerine Alacaatlı Mahallesi'nde ikamet eden Bal'ın evine polis sevk edildi.

BANYODA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Bal'ı evinin banyosunda asılı halde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Bal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.


Etiketler: #HAKim #ölü bulundu #Ankara

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