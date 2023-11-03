Kızılay’dan aile sağlığı merkezine “boşaltın” talimatı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:52

Güncelleme: 03.11.2023 - 10:53

Aile hekimlerinin hizmet binalarını kendilerinin bulması ve kiralaması tartışmaları sürerken İzmir’in Konak ilçesinin Göztepe mahallesinde bulunan 27’nolu aile sağlığı merkezi (ASM) mülk sahibi olan Kızılay tarafından kapıya konuluyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran, “Kamu hizmeti sunan aile hekimleri, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunarken birde özel mülk sahibinden kiralanmış olan fiziki mekanların kira artışıyla uğraşmakta, bazı aile sağlığı merkezlerimiz ise kamu binalarında hizmet vermekteyken bile, binayı boşaltın denilebilmektedir. Kamu hizmeti veren aile hekimlerinin şahıslara ait olan özel binalarda kiralama usulüyle hizmet vermesi doğru değildir. Aile hekimlerinin hizmet binaları kamu binaları olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“KIZILAY TADİLAT YAPMADI ‘BOŞALTIN’ DEDİ

Göztepe mahallesinde bulunan 27’nolu aile sağlığı merkezinin mülk sahibinin Kızılay olması ve Kızılay’ın aile sağlığı merkezini boşaltın talimatı vermesi ASM de görev yapan hekim ve hemşireleri mağdur edebileceği gibi o bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın da mağduriyetlerine sebep olacağını aktaran Berna Boran, “Kiraların yüksek oranlarda artmış olması sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarımızı ve ASM’den hizmet alan vatandaşlarımızı da mağdur edecektir. Çevreden edinilen bilgilere göre; belediyeden iki kez tadilat izni alınan 27’nolu aile sağlığı merkezine Kızılay binanın tadilatını yapmamış, çözümü aile sağlığı merkezinde çalışan aile hekimlerine çık demekte bulmuştur. 2019 yılında tadilat ruhsatı alınan binanın tadilatı yapılmamış, tadilat ruhsatı 2020 de bir yıl daha uzatılmasına rağmen Kızılay binanın tadilatını yine yapmamıştır. 26.03.2021 tarihinde Kızılay tadilat ile ilgili çalışmaları durdurun diye yazı yazmış, 31.12.2023 tarihinde de binayı boşaltın diye tekrardan yazı yazmıştır. Ayrıca bağış olan binanın sağlık kuruluşu olarak kullanılması şartı da bulunmaktadır. Son olarak Kızılay binanın kullanım hakkını 10 yıllığına Konak Belediyesine devrettiğini bildirmiştir. Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve konak belediyesi bu sıkıntıyı gidermeli aile hekimlerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmalıdır” diye konuştu.