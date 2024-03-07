Kızılcık Şerbeti'nin 'Ömer'i Barış Kılıç'ın şikayetlerine 'takipsizlik' kararı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren ünlü oyuncu Barış Kılıç, 2013 yılında Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in cinsel istismar görüntülerini çeken kişi olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüpheliler açısından suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:08
Kızılcık Şerbeti'nin 'Ömer'i Barış Kılıç'ın şikayetlerine 'takipsizlik' kararı
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Ünlü oyuncu Barış Kılıç, geçen günlerde Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tarafları olduğu davada görüntüleri çeken kişi olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Barış Kılıç, "Hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım" dedi.

"DİZİ NEDEDİYLE GÜNDEM OLDUĞU İÇİN PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR"

Barış Kılıç, daha sonra kendisini suçlayan paylaşımları yapanlar hakkında şikâyetçi oldu. Avukatı şikayet dilekçesinde, Kılıç'ın sinema ve dizi oyuncusu olduğunu, dizi nedeniyle gündem olduğu için geçmişte Gamze Özçelik ve Gökhan Demirkol'un tarafları olduğu dava ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandığını belirtti. Dilekçede, Gamze Özçelik'in Gökhan Demirkol tarafından cinsel istismara uğrarken videoyu çeken kişinin Barış Kılıç olduğu yönünde hedef alan paylaşımlardan bahsedildi.

SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLARDA SUÇUN YASAL UNSURU OLUŞMADIĞI KARARI

Şikayetin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde; sosyal medya kullanıcısı olan şüphelilerin medyada yer alan haber içeriklerinden bahsettikleri, bu haberlerin halen gazetenin internet sayfasında durduğu, haberlerin yayından kaldırılmasına yönelik bir karar alınmadığı, bir kadına tecavüz olayı ile ilgili medyada çıkan haberlere itibar ederek bununla yorum yapan şüpheliler açısından atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.


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