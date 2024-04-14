Kızılırmak Deltası 'kızıl eğrelti otu' ile kızıla büründü
Samsun’un Kızılırmak Deltası’nda su yüzeyi kızıl eğrelti otu ile kızıla döndü. Bazı bölgelerde yoğun görülen kızıl eğrelti otu, doğa ve fotoğraf tutkunları tarafından da görüntülendi.
Samsun’un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti baharın gelişiyle hareketlendi. Birçok canlıya ev sahipliği yapan deltanın bazı bölümlerinde kızıl eğrelti otu su yüzeylerini kızıla bürüdü.
Sucul bir bitki türü olan ve su yüzeylerinde yüzen, küçük, yassı yapraklara sahip kızıl eğrelti otu, daha çok sıcak ve ılıman iklimlerde, tatlı su göllerinde, nehirlerde, kanallarda ve sulak alanlarda görülüyor.
Kızıl eğrelti otu, Kızılırmak Deltası’ndaki görüntüsüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.
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