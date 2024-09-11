Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu
Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu.
Kızılırmak Nehri'nde hareketsiz duran kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Henüz kimliği tespit edilemeyen kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Kızılırmak Nehri #kadın cinayeti
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