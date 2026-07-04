Kızılırmak’ta kaybolan 15 yaşındaki Gülseren'i arama çalışmaları üçüncü gününde

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesi Burhan köyünde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre çamaşır yıkadıkları sırada 1 çocuk ile 2 genç akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılanları fark eden yakınları, 19 yaşındaki G.Ş.’yi sudan çıkararak kurtardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki Zerda Şahin’in cansız bedenine ulaştı.

15 YAŞINDAKİ GÜLSEREN ARANIYOR

Akıntıda kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin’i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma ve ilgili ekipleri tamamladıkları su altı arama çalışmalarının ardından yüzey tarama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şahin ailesinin konar göçer tarım işçisi olduğu, her yıl konakladıkları bölgede bu yıl kaymakamlık emri ile konaklamalarına izin verilmediği için Kızılırmak kıyısında konaklamak zorunda kaldıkları öğrenildi. Olay sonrası ailenin geçtiğimiz yıllarda konakladıkları bölgeye geçişlerine izin verildiği ileri sürüldü.