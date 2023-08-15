Kızılırmak'a giren 21 yaşındaki Çağrı'nın cansız bedeni bulundu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan Çağrı Başat'ın cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 15:36
Kızılırmak'a giren 21 yaşındaki Çağrı'nın cansız bedeni bulundu
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Kırıkkale'de Çağrı Başat ve iki arkadaşı, öğle saatlerinde yüzmek için Kızılırmak Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra sudan çıkan arkadaşları, Başat’a ulaşamadı. İhbarla olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi, jandarma, itfaiye, sağlık ve Kırıkkale Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Çağrı Başat için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma timi de bölgeye sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmaları sonucu yaklaşık 4 saat sonra ırmağa girdiği bölgeden 25 metre uzaklıkta ulaşılan Çağrı Başat'nin cansız bedeni otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cihan Şanlı ve AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek de bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.


Kırıkkale Kızılırmak Nehri boğulma

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