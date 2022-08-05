Kızılırmak'ta toplu balık ölümleri: Ayrıntıları belli oldu

05 Ağustos 2022 Cuma, 11:20

Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta bir süredir görülen toplu balık ölümleri herkesi tedirgin etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından Sivas’ta balık ölümlerinin yaşandığı noktalardan alınan numuneler incelendi. Yapılan tahlillerde zehirli toksinlere rastlanılmadı. Balık ölümlerinin nedeninin aşırı sıcak, kuraklık ve buna bağlı olarak sudaki oksijen seviyesindeki azalma olduğu tespit edildi.

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise su sıcaklığının 24 derecenin üzerine çıktığı, sudaki oksijen seviyesinin 4.30 ppm seviyesinin altına düştüğü anlaşıldı.

Toplu balık ölümleriyle alakalı açıklamalarda bulunan Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, su tüketimine dikkat çekerek yurttaşlara uyarılarda bulundu.

NEDEN: SICAKLIĞIN ARTMASI

Kızılırmak nehrini rehabilite ederek suda bulunan oksijen seviyesinin artırılması gerektiğini belirten Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, “Teknik çevreden arkadaşlarımızın incelmesi sonucu, Kızılırmak’ta Kesik köprü dediğimiz kısımda balık ölümlerinin olduğunu gördük. Biliyorsunuz her sene Temmuz ve Ağustos ayında bu durumu görüyorduk, bu yıl biraz daha geç oldu.

Mevsimlerin soğuk gitmesi, havaların geç ısınmasıyla birlikte, aynı noktada balık ölümlerini yine görüldü. Bunun sebebi zirai atık veya çevreyi olumsuz etkileyecek kimyasallardan değil, bu tamamıyla havalarının sıcaklığının artması. Kızılırmak’ın su seviyesinin düşmesi ve suyun durgun olduğu ırmak havzasının en geniş olduğu yataklarda olduğunu görüyoruz" dedi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, akarsularda ki denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade edip, "Biz de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak bakanlığımızın talimatları doğrultusunda gerekli incelemelerimizi yapıyoruz, değerlendirmelerimizi yapıyoruz.

İki köprü arasında suyun az akması, havzanın geniş olması, su sıcaklığının yüksek olması, oksijen seviyesinin az olması gisi sorunlarının giderilmesi için Eğri köprü ve Kesik köprü arasında ki havzasının yeniden rehabilite edilerek su akışını hızlandırılarak su da bulunan oksijen seviyesi arttırılabilir. Bu şekilde, her sene yaşadığımız, bu yıl geçen yıllara göre daha az olan balık ölümlerini yaşamamış oluruz” dedi.

"SUYU HOYRATÇA KULLANIYORUZ"

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, suyun hoyratça kullanıldığını belirterek, “Biliyorsunuz günümüzde su çok önemli ve bizimde suyu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bilinçli bir su tüketicisi olmamız gerekiyor ki ilerde su sıkıntıları yaşamayalım. Suyu gerekten hoyratça kullanıyoruz.

Tarımda damla sulama yerine vahşi sulama yapıyoruz, şehirde ise araç yıkamalarında içme suyumuzu boş yere israf ediyoruz ve saatlerce sular açık kalıyor. Hâlbuki o suya ilerde çok ihtiyacımız olacak. Şehirlerde bahçe, ağaç sulamalarında belli miktar su yetecekken saatlerce hatta gün boyu suların aktığını görüyoruz. Bu bize ilerde çok büyük sıkıntılar oluşturacaktır. Bunun için insanların bilinçli su tüketicisi olmak zorundadır” dedi.