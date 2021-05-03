Tekirdağ Çimendere'de toplu balık ölümleri: Kısıtlamayı fırsat bildiler

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:08

Malkara'nın kırsal Çimendere Mahallesi'nden geçip Çokal Barajı'na dökülen, mahalle ile aynı taşıyan derede son iki gündür yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, fabrika atıklarıyla kirlendiği ileri sürülen dere suyundan ve balıklardan numuneler aldı. Alınan numuneler laboratuvarlarda incelenmeye alındı.

Derede halen binlerce balığın can çekiştiğini söyleyen Çimendere Muhtarı Tolga Güngör, son yıllarda derenin fabrika atıklarıyla kirlendiğini söyledi. Güngör, "Biz bu dereden 15 sene önce tarla suluyorduk, balık tutuyorduk. Şimdi balıklarımız ölüyor, tarlalarımızı sulayamıyoruz. 10 yıldır sesimizi yetkililere duyuramıyoruz. İnşallah yetkililer bu sefer sesimizi duyar. Deremiz eski haline döner" dedi.

Mahallede oturan Fedai Işık ise balık ölümlerine derenin geçtiği güzergah üzerinde bulunan peynir fabrikası atıklarının neden olduğunu öne sürdü. Derenin kirlenmesi nedeniyle besiciler ve çiftçilerin zor durumda kaldığını söyleyen Işık, "Yaklaşık 10 yıldan beri dere bu şekilde akıyor. Sürekli bu derede balıklar ölüyor. Bizler hayvancılık yapıyoruz. Buradan hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Tarlamızı sulayamıyoruz" dedi.

"DEREDEN SU İÇEN HAYVANLARIMIZ DÜŞÜK YAPIYOR"

Ahmet Çelik ise, "Bu dere 8-10 yıldır bu halde. Köyümüz dere kenarında olduğu için bu koku evlerimize kadar geliyor. Hayvanlarımız susuz kaldığında bu dereden su içiyorlar. Bu da hayvanlarımızda yavru atımı başta olmak üzere çeşitli hastalıklara neden oluyor. Buradan yine tarlalarımıza sulama yapıyoruz. Balıklarımız ölüyor. Dere suyu kullanılmaz hale geldi. Derelerimiz peynir altı suyu atıklarından kirleniyor. Zaten kokusundan belli" diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ AYGUN: KISITLAMADA DERELERİ KİRLETİYORLAR

Derede incelemelerde bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun de geçen yıl da sokağa çıkma kısıtlamalarında aynı derede balık ölümlerinin yaşandığını söyledi. Aygun, "Bir yıl sonra aynı yerde balık ölümleri var. Dere rezalet durumda, koku var. Çokal Barajı'nı besleyen bu derelerden çevre ilçelere içme suyu sağlanıyor. Bu insanlar bu suları nasıl içecek? Sanayiye karşı değiliz ama arıtmaların da bir an önce yapılması gerekiyor" dedi.