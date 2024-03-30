Trabzon'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:35

Güncelleme: 30.03.2024 - 09:35

Olay saat 00.30 sıralarında ilçenin Atatürk Bulvarı meydanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir minibüsle Atatürk Bulvarı’na gelen kimliği henüz belirsiz kişiler, E.H ve kimliği henüz belli olmayan şahsa pompalı tüfekle ateş açtı.

Ateş açma sonucu olay yerinden geçen Ş.Ö.’de yaralandı. Yaralılardan E.H. ve Ş.Ö., Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ismi henüz belli olmayan şahıs Trabzon Kaşüstü Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahısların ise olay yerinden araçla uzaklaştığı görüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.