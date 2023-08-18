Kızıltepe'de vahşet: Bastonuyla köpeği öldüren şahıs gözaltına alındı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gölgelikteki köpek, bastonuyla gelen şahsın saldırısına uğradı. Köpek darp sonucu ölürken şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi’nde gölgelik alanda oturan köpek, bastonuyla kendisine yanaşan kimliği belirsiz adamın saldırısına uğradı. Şahsın baston darbeleriyle öldüresiye darbedilen köpek hayatını kaybetti.
Kızıltepe Kaymakamlığı tarafından, skandal görüntünün gündem olmasım ve büyük tepki üzerine üzerine bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca mahallesinde M.T. isimli şahsın yavru köpeğe eziyet ederek öldürdüğü ile ilgili sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntüler üzerine Kaymakam Fatih Cıdıroğlu’nun talimatlarıyla Kızıltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulmuş olup, savcılık talimatıyla şüpheli şahıs Kızıltepe Jandarma Komutanlığınca evinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
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