Kızını cinsel istismara maruz bırakan erkek hakkında 45,5 yıla kadar hapis talebi!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 13:26

Güncelleme: 18.08.2023 - 13:27

Ankara'da yaşayan su tesisatçısı B.D. (49) adlı erkek, 2015 yılında 15 yaşında bir çocuk olan M.D.'ye cinsel istismarda bulundu. B.D. daha sonra M.D.'ye, "Bu olayı annene söylersen seni de ağabeyini de öldürürüm" diyerek tehdit etti.

İstismar sonrası hamile kalan M.D., kilo alması ve annesinin durumu fark etmesi üzerine erkek arkadaşından hamile kaldığını söyledi. Ardından M.D. ailesi ile birlikte özel bir kliniğe giderek bebeği aldırdı. Ancak M.D., 2016 yılında yine babasının cinsel istismarı nedeniyle hamile kaldı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren M.D., doğumdan hemen sonra bebeği evlatlık verdi.

4 yıl boyunca cinsel istismara maruz bırakılan M.D., 2019 yılında durumu annesine anlatarak babasından şikâyetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan B.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ!

B.D. adlı erkek hakkında, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 42 yıl, "tehdit" suçundan ise 3,5 yıl olmak üzere toplamda 45,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DURUŞMA 26 EYLÜL'DE

Yargılama aşamasında, 2016 yılında dünyaya gelen çocuğun B.D.'den olup olmadığının tespiti için DNA raporu istendi, ancak evlatlık verilen çocuğa ulaşılamadı. Tutuklu sanık B.D. de, yaklaşık 1 yıl sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

2023 yılında evlatlık verilen çocuğa ulaşılmasıyla birlikte mahkeme tarafından DNA raporu istendi. Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen rapora göre, 2016 yılında dünyaya gelen çocuk ile sanık B.D.'nin DNA profillerinin uyumlu olduğu ve yüzde 99.99 ihtimalle biyolojik babası olabileceği tespit edildi.

Rapor dava dosyasına girerken, duruşmanın 26 Eylül 2023'te görüleceği belirtildi.