Öz kızına cinsel istismardan tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde öz kızı M.Ç.’ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.Ç. (43), tutuklandı.
Alanya’da M.Ç. adlı çocuk, 8 Ağustos'ta jandarmaya gidip, babası H.Ç.'nin evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.
İddiaya göre; kızın erkek kardeşi de olayı cep telefonu ile kayda alıp, jandarma ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Cumhuriyet savcısının talimatı ile H.Ç. gözaltına alındı.
'BABA' TUTUKLANDI
H.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kız çocuğu ise devlet korumasına alındı.
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