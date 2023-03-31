Kızını taciz eden erkeği pompalı tüfekle yaraladı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:41

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:35

Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde 21 Mart günü; Sinan K., cep telefonuna mesaj göndererek kızını taciz ettiğini iddia ettiği Sedat S.'yi, trafikte takip etti.

Sinan K., Sedat S. otomobiliyle kırmızı ışıkta durunca arkadaki aracından pompalı tüfekle indi. Aracın kapısını açan Sinan K., Sedat S.'ye ateş etti.

Sinan K., yaralı halde aracın diğer kapısından çıkarak kaçmaya çalışan Sedat S.'yi yerde darbettikten sonra uzaklaştı. Yaralanan Sedat S., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Sinan K. ifadesinde, Sedat S.'nin kızına mesaj göndererek tacizde bulunduğunu, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Sinan K., Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Sinan K.’nin, kırmızı ışıkta durduğunda aracından inip, öndeki aracın kapısını açarak Sedat S.'ye saldırdığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.