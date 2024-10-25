Kızının geri dönmeyeceğini öğrendi... Kendini yaktı!

Denizli’de evden ayrılan kızının geri dönmek istemediğini söylemesi üzerine kendini yakan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kızının geri dönmeyeceğini öğrendi... Kendini yaktı!
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 13:17

Olay, 19 Ekim Cumartesi günü Kale ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede fırıncılık yaptığı öğrenilen, bir süredir ailevi sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Halil Seliz (42) mahallede kurulan semt pazarında alışveriş yapan kalabalığın gözü önünde üzerine benzin döktü. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evden kaçan kızının geri getirilmesini isteyen Halil Seliz’i polis ekipleri ikna edemeyince eşi bölgeye çağrıldı. Eşinin ve polis ekiplerinin çabalarına rağmen ikna olmayan Halil Seliz, kızın eve geri dönmek istemediğini iletmesi üzerine bir kısmını içtiği ve üzerine döktüğü benzinle kendisini ateşe verdi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Seliz, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Halil Seliz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Etiketler: #Denizli #Baba #yanık

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