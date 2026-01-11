Kızının ihbarı cinayeti ele verdi: Tokat'ta baba oğlu tarafından öldürüldü

Tokat'ta mülk satisi tartismasinda Mustafa Cankurtaran’in baltayla öldürüp, cesedini isletmeciligini yaptigi sitede depoya biraktigi babasi Zihni Cankurtaran (79), topraga verildi.

Olay, 9 Ocak’ta Topçam Mahallesi’nde meydana geldi. Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran, iddiaya göre mülk satisi meselesi yüzünden oglu Mustafa Cankurtaran ile tartisti. Tartismanin kavgaya dönüsmesi üzerine Mustafa Cankurtaran, babasini baltayla öldürdü. Olayin ardindan Cankurtaran, babasinin cansiz bedenini isletmeciligini yaptigi sitede havuzun yanindaki depo bölümüne tasidi. Mustafa Cankurtaran’in, cesedin fark edilmemesi ve kokuyu önlemek için üzerine kireç döktügü belirlendi.

KIZLARININ IHBARI CINAYETI AYDINLATTI

Bursa’da yasayan kizlari, Zihni Cankurtaran’dan haber alamayinca durumu Tokat Emniyet Müdürlügü Asayis Sube Müdürlügü’ne bildirdi. Çalisma baslatan polis ekipleri, Mustafa Cankurtaran’i gözaltina aldi. Cankurtaran ifadesinde suçunu itiraf etti. Olaya iliskin Cankurtaran’in yani sira 5 kisi daha gözaltina alindi.

Otopsi islemlerinin ardindan yakinlari tarafindan teslim alinan Zihni Cankurtaran’in cenazesi, kent merkezindeki Takyeciler Camii’nde ikindi namazinin ardindan kilinan cenaze namazi sonrasi Erenler Mezarligi’nda topraga verildi.

Olaya iliskin sorusturmanin sürdügü bildirildi.