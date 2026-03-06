Kızının okulunun önünde öldürülmüştü... Fail erkekten pişkin savunma!

Fatih ilçesine bağlı Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta dün korkunç bir olay meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre; Semiha Deniz (33) sokak ortasında boşanma aşamasında olduğu Emrah Deniz (40) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan erkek, olayın ardından motosikletle kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheli Emrah Deniz bir süre sonra polise teslim oldu.

İKİ KEZ ŞİKÂYET EDİP UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Soruşturma sonucunda Semiha Deniz'in daha önce 15 ay cezaevinde kalan Emrah Deniz hakkında 'çocuğun zorla kaçırılması ve alıkonulması' ile 'huzuru bozma' suçlarından şikâyetçi olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında 8 Ocak 2026'ta 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı da öğrenildi.

"ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞIYORDUK"

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Deniz'in elindeki silahın yanlışlıkla patladığını iddia ettiği öğrenildi.

Aynı zamanda amca çocuğu olan Semiha Deniz ile 2011 yılında evlendiklerini, 10 ve 14 yaşlarında iki kızlarının olduğunu söyleyen Emrah Deniz ifadesinde, uzun süredir aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşandığını söyledi.

Daha önceden Semiha Deniz'in kendisini polise şikâyet ettiğini de söyleyen Emrah Deniz "8 Ocak 2026 tarihinde mahkeme bana 2 aylık uzaklaştırma kararı vermişti. Semiha’nın ailesi de beni tehdit ediyordu. Bu nedenle yanımda silah taşıyordum" dedi.

"SİLAH BİR ANDA PATLADI" SAVUNMASI

Cinayet Büro Amirliğinde olay günü yaşananları da anlatan Emrah Deniz'in "Çocuklarımı uzun süredir görmemiştim. Olay günü okulun önünde tesadüfen Semiha ile karşılaştım. Aramızda yine tartışma çıktı. Elindeki telefonla benim videomu çekmeye çalışınca, ben de onu korkutmak için silahımı çektim. İtiş kakış sırasında bir anda silah patladı. O yere düşünce çevredekilerde bağırmaya başlayınca korkup oradan kaçtım" dediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.