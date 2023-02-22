Kızkalesi'nde deniz suyu 100 metre çekildi

Mersin'in tatil beldesi Kızkalesi'nde deniz suyu yaklaşık 100 metre çekildi. Geçen hafta Anamur ve Bozyazı'da çekilen deniz suyu ise yükselip tekrar eski seviyesine ulaştı.

DHA
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:42
Kızkalesi'nde deniz suyu 100 metre çekildi
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Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi sahilinde deniz suyu çekildi.

ÇEVRE SAKİNLERİ ŞAŞIRDI

Bölge halkı deniz suyuyla kaplı olan kayalıkların ortaya çıkmasıyla şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

Suların yaklaşık 30 metre çekildiği Anamur ve Bozyazı sahillerinde ise su tekrar yükseldi.

Sahil eski seviyesine gelirken, halkın üzerinde yürüdüğü kayalıklar ve kumsal suyla kaplandı. 


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