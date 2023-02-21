Deniz çekilmesi nedir, neden olur? Deniz çekilmesini etkileyen faktörler nelerdir?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:55

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 12:55

Deniz suyu seviyesi birçok faktör tarafından etkilenerek çekilme veya yükselme gösterebilir. Kimi zaman mevsimsel değişimler su seviyesinin çekilmesine sebep olurken deprem ya da tsunami etkisinin olup olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Deniz neden çekilir? Deniz çekilmesi neden olur? Deniz suyunun çekilmesini etkileyen faktörler nelerdir? İşte ayrıntılar...

DENİZ ÇEKİLMESİ NEDEN OLUR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, hafta içinden bu yana devam eden deniz suyundaki çekilmenin sert poyraz ve gelgite bağlı basınçtan kaynaklandığını ifade etti.

Bu durumun neredeyse her yıl şubat ve mart aylarında tekrarlandığını vurgulayan Yaşar, "Poyraz başta olmak üzere biraz gelgit ve biraz da yüksek basınç nedeniyle ama asıl neden kuzeyli rüzgarlar. Yani her yıl bu aylarda olan olağan bir durum. Lodos dönemlerinde de bunun tam tersi olarak sular 60 santimetreye kadar yükselerek Mavişehir ve İkinci Kordon'u su basmasına neden olur" dedi.

DENİZ SUYUNUN ÇEKİLMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Deniz suyu seviyesi, birçok faktör tarafından etkilenebilir ve bu faktörlere göre çekilme veya yükselme gösterir. Ana faktörler şunlardır:

Rüzgarlar: Rüzgarlar, denizlerin su seviyelerini etkileyebilir ve denizlerin dalgalarını arttırabilir.

Mevsimsel değişimler: Mevsimsel faktörler, deniz suyu seviyelerinin çekilmesine veya yükselmesine neden olabilir. Örneğin, kış aylarında kuraklık, deniz suyu seviyesinin düşmesine neden olabilir.

Kuzey ve Güney Dere yapıları: Kuzey ve Güney Dere yapıları, deniz suyu seviyelerinin değişmesine neden olabilir ve bu, deniz suyu seviyesinin çekilmesine neden olabilir.

Su seviyesi kontrol sistemleri: Birçok ülkede, deniz suyu seviyelerinin kontrol altında tutulması için tasarım ve inşa edilen sistemler bulunmaktadır. Bu sistemler, deniz suyu seviyelerinin belirli bir seviyede tutulmasına yardımcı olabilir.

Emisyonlar: Atmosferdeki karbondioksit miktarının artması, deniz suyu seviyelerinin artmasına neden olabilir.