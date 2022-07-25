KKTC’de piyango skandalı: Mücahitlerin yerine Rum askerlerinin fotoğrafını kullandılar
KKTC Devlet Piyangosu, Erenköy Direnişi’nin 58. yıldönümü anısına çıkardığı biletlerde Türk bayrağıyla poz veren EOKA’lı Rum askerlerin fotoğrafını bastı. Başbakan Ünal Üstel, “Sorumlular hesap verecek. Görevden alma dahil ne gerekiyorsa yapılacak. Yapılan hata kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Devlet Piyangosu biletlerine, mücahitler yerine ele geçirdikleri Türk bayrağıyla poz veren EOKA üyesi Rum askerlerin fotoğrafı basıldı. Erenköy Direnişi’nin 58. yıldönümü anısına bastırılan 8 Ağustos tarihli biletlerin üzerindeki Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerinin fotoğrafı halk arasında öfkeye neden oldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel bir açıklama yaparak Devlet Piyangosu biletlerinde hatalı görsel kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumlularla ilgili olarak görevden alma dahil her türlü yasal işlemin yapılacağını belirterek “Bu konuda kimseye ayrıcalık tanınmayacak” dedi.
BİLETLER TOPLATILIYOR
KKTC Devlet Piyangoları Birimi Sorumlusu Osman Uzun, kullanılan görselle ilgili olarak özür diledi. Uzun yaptığı açıklamada “Kıbrıs Türk mücadele tarihinin mihenk taşı olan kahramanlık destanının yazıldığı şanlı Erenköy Direnişinin 58. yıldönümünde Devlet Piyangoları olarak özel bir çekiliş organize ettik. Yapılan bir hata sonucu kullanılan görselden dolayı halkımızdan ve şanlı Erenköy Direnişi kahramanlarımızdan özür dileriz. Bu büyük hatanın bedeli her ne ise ödenecektir” diye konuştu.
"AFFIMI İSTEYECEĞİM"
Skandal biletlerin toplatıldığını belirten Uzun, “8 Ağustos’ta yapılması planlanan çekiliş, 18 Ağustos’a ertelendi. 18 Ağustos’ta yapılacak çekiliş ikramiyesi de 500 bin Türk Lirası’ndan 1 milyon Türk Lirası’na çıkarıldı. Vatandaşlarımızın satın aldığı ve bayilerimizin elinde olan biletler en kısa sürede değiştirilecek. Ben birim sorumlusu olarak yapılan hatanın gereği ne ise yerine getireceğim. Bunun sorumlusu olarak görevden affımı isteyeceğim” dedi.
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