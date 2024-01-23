Sahilde 6 günde 8 ceset bulunmuştu... Antalya İl Emniyet Müdürü’nden açıklama!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 14:36

Güncelleme: 23.01.2024 - 14:36

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde (AGC) basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çevik, emniyetin 2023 faaliyetleri dışında son dönemde ülke gündeminde yer alan ve 1 haftada 8 cesedin Antalya sahillerine vurması konusunda açıklamalarda bulundu.

"KIBRIS’TA DA 3-4 CESET VURMUŞ..."



Son 1 haftada Antalya sahillerine vuran cesetlerle ilgili Antalya Valiliği'nin açıklamasını da hatırlatan Çevik, 2.5-3 ay önce Lübnan’da bir gemiye 80-90 kadar Suriyelinin bindiğini, Akdeniz açıklarına ilerleyen gemiden haber alınamadığını ve battığı yönünde değerlendirmeler olduğunu söyledi.

Bu değerlendirmeden yola çıkarak hava muhalefeti, akıntı gibi sebeplerden dolayı Antalya kıyılarına vurduğunun değerlendirildiğini aktaran Çevik, şöyle konuştu:

"Kıbrıs’ta da 3-4 ceset vurmuş. Üzerindeki kıyafetlerden, ayakkabılardan Suriye imalatı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla o yönde bir değerlendirmemiz var. İlgili birimlerde konu ciddi bir şekilde takip ediliyor. Sahil Güvenlik Deniz Polisi araç gereçleriyle sürekli denizde tarama halinde, çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar rastlayamadık ancak daha öncesi kıyıya vurma şekliyle ortaya çıkarabildik. Uluslararası sularda devletimiz tüm imkanlarıyla, ilgili devletlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütecektir diye düşünüyorum."