KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem faciası nedeniyle 7 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Resmi devlet televizyonu BRT’den halka seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, ana vatan Türkiye’nin acısını paylaşmak ve KKTC’nin dayanışmasını göstermek amacıyla bugünden haftaya pazartesine kadar ulusal yas ilan edildiğini vurguladı.
Tatar’ın açıklamasının ardından KKTC’deki resmi kurum ve kuruluşlar ile özel iş yerlerinde bayraklar yarıya indirildi.
Öte yandan depremler nedeniyle KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde bu hafta yapılacak oturumlar, mecliste temsil edilen ve grubu bulunan tüm partilerin mutabakatı ile ertelendi.
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