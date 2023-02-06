Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Milli yas ilan edildi
Son dakika haberi... Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Son açıklamaya göre depremlerde 2921 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 834 kişi yaralandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem bölgede ağır yıkım yarattı. Son açıklamaya göre depremlerde 2921 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 834 kişi yaralandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, milli yas ilan edilmesine ilişkin kararı da paylaştı.
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