KKTC'de Bolu'daki yangın nedeniyle ulusal yas ilan edildi!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:48

Güncelleme: 22.01.2025 - 09:48

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Resmi Gazetesi'nde Bakanlar Kurulu tarafından alınan ulusal yas kararı yayımlandı.

Kararda, "Bakanlar Kurulu, Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 22 Ocak 2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Yas ilan edilmesine karar verdi" denildi.