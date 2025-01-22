Milli yas... Tüm yurtta bayraklar yarıya indirildi!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:03

Güncelleme: 22.01.2025 - 09:03

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün çıkan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası, tüm yurdu yasa boğdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde kamu binalarında ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi.