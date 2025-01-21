Ölü sayısı 76'ya yükseldi... Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Facianın ardından Grand Kartal Otel, yaptığı açıklamada "Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz" denildi.

Ölü sayısı 76'ya yükseldi... Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 23:01

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Yerlikaya yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'a çıktığını hayatını kaybedenlerin 56'sının kimliklerinin belirlendiğini ve yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 45 kişinin naaşları ailelerine teslim edildi. 

GRAND KARTAL OTEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'in sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada "Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz. Saygılarımızla, Grand Kartal Otel" denildi. 


Etiketler: #Grand Kartal Otel #Yangın #açıklama

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