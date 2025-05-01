KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST’te demir platform devrildi: 3 kişi yaralandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde 20 metre yükseklikteki demir platformun rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı.

KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST’te demir platform devrildi: 3 kişi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 22:28

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025'te 20 metre yükseklikteki demir platform rüzgarın etkisiyle devrildi.

Olayda, 3 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralananların tedavi için Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını açıkladı.


Etiketler: #açıkladı #Teknofest #tedavi

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