Van'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 07:14

Güncelleme: 01.05.2025 - 08:54

Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün adı öğrenilemeyen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otobüsün arka camı ile havalandırmadan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.