Soma davasında ceza alan mühendisler yakalanıp hapse atıldı: Madenin patronu Can Gürkan Covid-19 izninde

15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:24

Manisa'nın Soma ilçesinde 8 yıl önce yaşanan maden katliamında 301 madenci hayatını kaybetmişti, 162 işçi ise yaralanmıştı.

Eynez maden ocağında yaşanan facia ile ilgili davada çıkan kararın Yargıtay tarafından onanmasından sonra, iki mühendis hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mühendisler yakalanmalarının ardından cezaevine konuldu. 20 yıl hapis cezasına çarptırılan madenin patronu Can Gürkan ise infaz düzenlemesi nedeniyle Covid-19 izninden faydalandığı için hapse girmedi.

İKİ MÜHENDİS 3 YIL HAPİS YATACAK

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Yargıtay'ın 8 Nisan'da oy çokluğuyla onadığı karara göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İki mühendis hakkında verilen hapis cezalarının infazı için müzekkere çıkartıldı. Savcılık tutanağına göre, hükümlü olan iki mühendis kendileri teslim olmadı, polis tarafından yakalandı. Mühendisler, verilen cezanın infazı için hapishaneye konuldu. İki mühendis, yaklaşık 3 yıl hapiste kalacak.

PATRONA COVİD-19 PİYANGOSU

20 yıl hapis cezası alan Can Gürkan'la ilgili ise, Yargıtay'ın onama kararından hemen sonra infaz yazısı savcılığa gönderildi. Avukat Kadir Çekin'in verdiği bilgiye göre, Gürkan facianın yaşandığı 2014'ten 2019 yılına kadar hapishanede kaldığı için hükümlülere verilen Covid-19 izninden faydalanıyor.

CEZAEVİNE GİRMEYECEK

Bazı suçlardan hüküm giymiş kişilere verilen Covid-19 izni, 31 Mayıs 2022'den 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldığı için Gürkan bu dönemde cezaevine girmeyecek. İnfaz düzenlemesinden de yararlanan Gürkan'a verilen 20 yıllık hapis cezasının yarısı düşülüyor. Hapiste geçirdiği süre ve 3 yıllık denetimli serbestlik hakkı da eklendiğinde geriye yaklaşık 2 yıllık infazı kalan Gürkan, Covid-19 izinlerinin bitmesinin ardından kalan cezasını tamamlamak üzere cezaevine girecek.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020'de, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği, istinafın da onadığı kararı bozmuştu. 12. Ceza Dairesi, sanıkların 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan değil, 301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez yaralama suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtmişti.

Bu karar, başta facianın yaşandığı Eynez ocağının sahibi Can Gürkan olmak üzere, sanıkların binlerce yıl hapis cezasıyla cezalandırılması demekti.

Yargıtay'ın 30 Eylül 2020'deki bozma kararından sonra duruşma günü verilmesi beklenirken süreç ağır işledi.

Bu sırada Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin üyeleri değişti. Üye değişikliğinden hemen sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ocak 2021'de 12. Ceza Dairesi'nin 30 Eylül 2020 tarihli kararına itiraz etti.

İtirazın ardından, 12. Ceza Dairesi'nin yeni üyeleri 10 gün içinde yaklaşık 6 bin sayfalık dosyayı inceledi ve itirazı haklı bularak sanıkların olası kastla öldürme suçundan değil, bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmederek, önceki kararı bozdu.

12. Ceza Dairesi'nin 30 Eylül 2020'deki ilk kararından sonra duruşma günü vermek için 3 aydan fazla bir süre bekleyen Akhisar Ceza Mahkemesi, yeni karardan hemen sonra duruşma günü verdi.

2021 yılının nisan ayında yeniden başlayan yargılamanın sonucunda, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, madenin patronu Can Gürkan'a bilinçli taksirle öldürme suçundan 20 yıl, aynı suçlamayla Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezası verdi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karardaki cezalar, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından 8 Nisan'da onandı. Onama kararı bürokrasi kökenli üyeler Kenan İpek, Fuzuli Aydoğdu ve Mustafa Yapıcı'nın oylarıyla alındı. Dairedeki iki üye, onama kararına şerh düştü. Muhalif üyeler Ahmet Er ve Nadir Güngüneş, Gürkan'ın 'ne olursa olsun' mantığıyla hareket ettiğini ve olası kastla öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğine vurgu yaptı.