Yıkılan Isias Otel'de yaşamını yitiren KKTC'li öğrenciler adına dernek kuruldu: Anıları yaşayacak

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:15

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’daki Isias Otel 60'tan fazla kişiye mezar olmuştu. Voleybol turnuvası için kentte bulunan KKTC Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin kız ve erkek voleybol takımından 26 öğrenci enkazda kalarak can verdi. Acılı aileleri tarafından sporcu çocuklar için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği kuruldu. Dernek başkanı Ruşen Karakaya derneğin hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı.

Karakaya, derneğin öncelikli amacının “Davamızı tek bir çatı altında takip etmek ve en önemlisi çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimizin, kayıplarımızın adını sonsuza dek yaşatmak” olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Çocuklarımızın kurtarılmasına bir olanak dahi sağlamadı bu bina, tek 1 yaşam üçgeni yok, canlı canlı gömüldü kum çakıl yığınlarının altına çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz... Bunu asla kabul etmiyoruz ve bu yüzden bir olup kenetlendik.” Karakaya hedeflerinin ise “Spor salonuyla, kütüphanesi ile kültür merkezi, yüzme havuzu ile tüm halkın, gençlerin yararlanabileceği bir eğitim kompleksi yapmak” olduğunu belirtti.

‘HER ÇOCUK İÇİN BURS’

Derneğin 52 kurucu üyeden oluştuğunu ve yönetim kurulunda her aileden 1 kişi yer aldığını söyleyen Karakaya, “Tüm kararları oybirliği ile haftalık yaptığımız düzenli toplantılarla alıyoruz. Üye kabulüne başladık. Aylık aidatlar ve bağışçılarımızla birlikte, halkın dayanışması ile projelerimizi gerçekleştireceğiz. Yaşamını yitiren 26 çocuğumuzun her birisi için, başarılı veya maddi zorluk çeken öğrencilere burs vereceğiz” dedi.

Cumhuriyet aracılığıyla yetkililere çağrıda bulunan Karakaya şunları söyledi:

“Bu davanın emsal dava haline gelebilmesi için hukuk sürecinin tam ve adil bir şekilde sürdürülmesini sağlamalarını istiyoruz. Depremden insanlar ölmez, yanlış çarpık düzenle yapılan binalardan ‘katil binalardan’ insanlar ölür. Öyle ceza almalı ki bu binayı yapanlar, izin verenler bir daha asla böyle binalar yapılmasın.”

(Hasan Esendağlı)

‘SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ’

Isias Otel’e ilişkin hukuki süreç hakkında bilgi veren Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Şu an için üç otel sahibi ve iki fenni sorumlu mühendis olmak üzere 5 kişi tutuklu bulunuyor” dedi. Görevli cumhuriyet savcısının soruşturmayı yürüttüğünü belirten Esendağlı, “Binanın imar durumu, projelere izin verenlerle ilgili teminler için yazışmalar ve Kıbrıslı ailelerin ifade ve gerekli evrakları için de işlemler sürüyor” diye konuştu.

Altışar kişiden oluşan iki ekip halinde 12 avukatla davayı takip ettiklerini söyleyen Esendağlı, sözlerini “Soruşturmanın kapsamlı biçimde eksiksiz tamamlanmasını bekliyoruz. Böylece bütün sorumluların ortaya çıkarılacağını düşünüyoruz. Mücadeleyi asla bırakmadan sürecin takipçisiyiz” diyerek tamamladı.