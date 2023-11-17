KKTC'nin 40. Kuruluş Yıldönümü İstanbul'da kutlandı: Kıbrıs Türkü Ata'nın izinde

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40’ıncı Kuruluş Yıldönümü, önceki akşam İstanbul’da yapılan resepsiyonla kutlandı.

İstanbul’da bir otelde düzenlenen törende, İstanbul Valisi Davut Gül, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Sayın Ayşe Sözen Usluer, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak’ın yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Sualtı Taarruz Komutanı (SAT) Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Eren Günay ve Kıbrıs Gazileri hazır bulundu.

Etkinlikle ilgili gazetemize konuşan KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, “Kıbrıs Türkleri Atatürk ilke ve devrimlerini savunan ve uygulayan insanlar olmuştur” derken cumhuriyetin önemine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. yılını kutlamanın büyük bir onur olduğuna değinen Demirel, şunları söyledi:

“Kıbrıs’ta Türklüğün yaşatılması bilinciyle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ sözü rehber edinilerek ödün vermeden ortaya konan direniş ve mücadele, 1983’te cumhuriyet ile taçlandırıldı. Çevremizde yaşanan çatışmalara ve gerginliklere bakıldığında cumhuriyet olmanın önemini çok daha iyi anlıyoruz.”

Etkinlik klasik müzik dinletisinin ardından sona erdi.