KKTC'nin kuruluşunun 40. yıldönümü kutlanıyor

Yayınlanma: 15.11.2023 - 15:20

Güncelleme: 15.11.2023 - 15:20

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 40. yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Başkent Lefkoşa'da kutlamalar, sabah Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabulü ve Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit töreninde de Tatar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören birliklerini denetledi, halkın bayramını kutladı.

Programda, Erenköy ve Lefke'den atletlerin getirdiği bayraklar, Cumhurbaşkanı Tatar'a sunuldu.

Resmi geçit törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen heyetler ile yurttaşlar da katıldı.

Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta 1963 ile 1974'e kadar Türklere uygulanan haksızlıkları anlatarak, Rumların Ada'da ‘Helen Cumhuriyeti’ kurma istekleri üzerine Türkiye'nin, uluslararası meşru ve garantörlüğünden doğan haklarıyla Barış Harekatı yaptığını belirtti.

Tatar, Kıbrıs davasına hizmet eden, liderlik ve vizyonlarıyla buna sahip çıkan Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı, merhum Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'yu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın karar mekanizmasında olan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarak, Kıbrıs Türklerinin her zaman barış ve huzurdan yana olduğunu söyledi.

Güney'deki Rum Yönetimi'nin Kıbrıs'ın meşru yönetimiymiş gibi gösterildiğini, KKTC'ye uygulanan ambargo ve engellemelere karşı hiçbir zaman pes etmediklerini vurgulayan Tatar, "federal" temelli görüşmeler adı altında yıllarca müzakere masalarında netice alınamadığı ve zaman kaybedildiğini belirtti. Tatar, "Kıbrıs Türkü, bu topraklarda acılar çekip katliamlardan geçse de hiç yılmadan geleceğe umutla bakıyor." ifadesini kullandı.

Tatar, cumhurbaşkanı seçilmesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yeni bir politika benimsediklerini anlatarak, Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bunun şartının mutlak surette egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs'ta artık bir anlaşmanın sadece Ada'da bulunan 2 devletin işbirliğiyle olabileceğine işaret eden Tatar, "Bunun asıl anlamı, Kıbrıs'ta artık 60 yıldır kendi kendini yöneten Türklerin devletinin varlığıdır." dedi.

Pile'de iyi niyetle bir yol çalışması yapmak istediklerini, buna karşı maruz kaldıkları tutumun Birleşmiş Milletler (BM) ve Rumların zihniyetini gösterdiğini dile getiren Tatar, "Pile'de yapılmaya çalışanları gördük. Orada birtakım sinsi entrikalarla Pile'deki insanlarımızın köyü bırakıp bizim topraklarımıza gelmesine gayret ediyorlar. Bu süreçte maalesef BM'nin de çok taraflı bir tutumuyla karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

KKTC'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine, Azerbaycan'dan da misafirlerin katıldığına dikkati çeken Tatar, Karabağ Zaferi'nden dolayı Azerbaycan'ı tebrik etti ve KKTC'nin Azerbaycan ile ilişkilerinin daha da gelişebileceğini belirtti.

Tatar, tanınma yönünde Azerbaycan'ın atacağı adımların kendileri için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının, Azerbaycan'ın Karabağ mücadelelerine destekte bulunduğunu hatırlattı.

TÜRK YILDIZLARI

KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, ülkedeki diğer kentlerde de törenlerle kutlandı, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" Girne kenti semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.