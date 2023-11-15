Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KKTC mesajı!

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıldönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet coşkusu yaşayan Kıbrıs Türk halkına sevgilerimi iletiyorum” açıklamasını yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 14:47
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KKTC mesajı!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıldönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet coşkusu yaşayan Kıbrıs Türk halkına sevgilerimi iletiyorum.”


CHP Kemal Kılıçdaroğlu KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluş yıldönümü

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