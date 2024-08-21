'Klima' hırsızları bekçilere takıldı: 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:27

Güncelleme: 21.08.2024 - 11:12

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde bir işyerine ait klimayı sökmeye çalışan Murat K. ve Mehmet D., bölgede devriye atan gece bekçilerini görünce kaçmak istedi.

Şüpheli hareketler sergileyen 2 kişiyi hızla müdahale eden bekçiler, şüphelilerin kaçmasına izin vermedi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Murak K.’nin 11 suç kaydı olduğu öğrenilirken, Mehmet D.’nin ise 14 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.