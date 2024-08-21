'Klima' hırsızları bekçilere takıldı: 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Bursa’da bir işyerine ait klimaları söküp çalan 2 şüpheli bölgede devriye atan gece bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerinin birinin 11 suç kaydı diğerinin 14 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde bir işyerine ait klimayı sökmeye çalışan Murat K. ve Mehmet D., bölgede devriye atan gece bekçilerini görünce kaçmak istedi.
Şüpheli hareketler sergileyen 2 kişiyi hızla müdahale eden bekçiler, şüphelilerin kaçmasına izin vermedi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Murak K.’nin 11 suç kaydı olduğu öğrenilirken, Mehmet D.’nin ise 14 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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