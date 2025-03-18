Klip çekerken eski topçu karakolunu yakmışlardı: Haklarında karar verildi

Sarıyer'de tarihi topçu karakolundaki yangının klip çekimi sonrasında çıktığı öğrenildi. Klip çekimini yaptığı anlaşılan Barış Koçak ve yanındaki 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü adli makamlarca serbest bırakılırken, aralarında Barış Koçak'ın da olduğu 8 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Klip çekerken eski topçu karakolunu yakmışlardı: Haklarında karar verildi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 14:23

Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak'ta bulunan eski karakol olduğu öğrenilen 3 katlı ahşap binada saat 00.15 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan binada hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri adrese ulaşarak müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

10 GÖZALTI

Yapılan çalışmalarda yangın öncesine 11 kişilik ekibin binada izinsiz klip çekimi yaptığı ve bu sırada içtikleri sigarayı ahşap binanın içine attıkları için yangın çıktığı belirlendi.

Klip çekimi yaptığı anlaşılan Barış Koçak ve yanındaki 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, repçi Barış Koçak'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #adli kontrol #sarıyer

İlgili Haberler

Son Dakika... Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

Son Dakika... Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı
Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç kimdir? Şükrü Genç neden tutuklandı?

Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç kimdir? Şükrü Genç neden tutuklandı?
Sarıyer'de klip çekerken eski topçu karakolunu yaktılar

Sarıyer'de klip çekerken eski topçu karakolunu yaktılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler