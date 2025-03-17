Sarıyer'de klip çekerken eski topçu karakolunu yaktılar

Sarıyer'de tarihi topçu karakolunda yangın çıktı. Yangının klip çekimi sonrasında çıktığı öğrenildi. Klip çekimini yaptığı anlaşılan Barış Koçak ve yanındaki 10 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer'de klip çekerken eski topçu karakolunu yaktılar
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DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 17:07

Yangın, saat 00.15 sıralarında Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak'ta bulunan eski karakol olduğu öğrenilen 3 katlı ahşap binada çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan binada hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

İtfaiye ekipleri adrese ulaşarak müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

10 GÖZALTI

Yapılan çalışmalarda yangın öncesine 11 kişilik ekibin binada izinsiz klip çekimi yaptığı ve bu sırada içtikleri sigarayı ahşap binanın içine attıkları için yangın çıktığı belirlendi.

Klip çekimi yaptığı anlaşılan Barış Koçak ve yanındaki 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri emniyette devam ediyor.


Etiketler: #sarıyer #Yangın #klip

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