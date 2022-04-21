Koca’dan Bursa’daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama: 1 ağır yaralı var

21 Nisan 2022 Perşembe, 10:11

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yapılan bombalı saldırının ardından bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada biri ağır 13 kişinin yaralandığını belirterek sağlık durumlarına dair açıklama yaptı.

13 yaralıdan durumu ağır olan hastanın tedavisine Bursa Şehir Hastanesi’nde devam edildiğini belirten Bakan Koca, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

“Bursa’da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. 13 yaralıdan durumu ağır olan hastamızın tedavisi Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Hafif yaralı 11 hastamız iki hastanemizde tedavi altında. Bir kişi ise serviste, ayakta tedavi edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”