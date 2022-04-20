Bursa'daki terör saldırısında yaralanan 7 kişiden 5'i taburcu edildi
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısında yaralanan 7 personelden 5'i taburcu oldu.
Mudanya Yolu Sanayi Caddesi Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan saldırıda yaralananlara Bursa Şehir, Çekirge ve Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi.
Yaralılardan 5'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Çekirge Devlet Hastanesi'nde bir, Bursa Şehir Hastanesi'nde de bir olmak üzere iki yaralının tedavisi sürüyor.
Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.
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