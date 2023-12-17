Koca'dan 'para sayma işareti' açıklaması: ‘Özür dilememi gerektirecek bir durum yok ama…’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurtdışına giden doktorlar için yaptığı 'para' işareti ile ilgili "Özür dilememi gerektirecek bir durum yok. Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:33
Koca'dan 'para sayma işareti' açıklaması: ‘Özür dilememi gerektirecek bir durum yok ama…’
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi.

Koca, bir milletvekilinin, kendisinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "doktorların yurt dışına gitme sebebinin para olduğunu parmak hareketiyle anlattığı, bunun da doktorlara saygısızlık olduğu" yönündeki eleştirilerine yanıt verdi.

Hareketinden dolayı özür dilemesini gerektiren bir durumun olmadığını ancak meslektaşlarına bir açıklama yapması gerektiğini belirten Koca, "Benim oradaki kastım, yaşanan göçün gelişmiş ülkelere yani İngiltere, Almanya gibi ülkelere gelişmişlikleri sebebiyle değil... En çok hekim giden ülkeler hangileri biliyor musunuz? Katar, Dubai ve Kuveyt. Bu ülkeler içindi. Bu ülkelerin yüksek maaş dışında benim göremediğim, gelişmiş ülkelerden üstün bir tarafı mı var? Varsa buyurun söyleyin. Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim" ifadelerini kullandı.


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