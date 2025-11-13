Kocaeli'de acı olay... 2 yaşındaki çocuk yangında can verdi!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Emek Mahallesi 17/3 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında, Tayfur-Hasret Aplak çiftinin 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı dairede, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen Tayfur ve Hasret Aplak ile Y.A. (3) ve E.A. (4), sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çiftin çocuklarından Ersin Aplak'ın (2) hayatını kaybettiği belirlendi. Ersin Aplak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Ailenin hastanedeki tedavisi sürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.