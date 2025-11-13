Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli'de acı olay... 2 yaşındaki çocuk yangında can verdi!

Kocaeli'de acı olay... 2 yaşındaki çocuk yangında can verdi!

13.11.2025 15:58:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kocaeli'de acı olay... 2 yaşındaki çocuk yangında can verdi!

Çayırova ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangında 2 yaşındaki Ersin Aplak hayatını kaybetti, dumandan etkilenen annesi, babası ve 2 kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Emek Mahallesi 17/3 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında, Tayfur-Hasret Aplak çiftinin 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı dairede, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen Tayfur ve Hasret Aplak ile Y.A. (3) ve E.A. (4), sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çiftin çocuklarından Ersin Aplak'ın (2) hayatını kaybettiği belirlendi. Ersin Aplak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Ailenin hastanedeki tedavisi sürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlgili Konular: #Çocuk #kocaeli #Yangın

İlgili Haberler

İstanbul’da bir binada patlama: Yangın kontrol altında
İstanbul’da bir binada patlama: Yangın kontrol altında İstanbul Kağıthane’de, bir binada çıkan yangın sonrası bir patlama meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.
Kütahya'da 4 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı!
Kütahya'da 4 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı! Kütahya'da 4 katlı apartmanda iddiaya göre prizden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
6 kişi hayatını kaybetmişti: Kozmetik fabrikasındaki yangının çıkış nedeni raporlandı
6 kişi hayatını kaybetmişti: Kozmetik fabrikasındaki yangının çıkış nedeni raporlandı Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangının, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde oluşan patlama sonrası çıktığı raporlandı.