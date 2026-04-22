Kocaeli'de AKP'li Tahir Büyükakın 23 Nisan'da Atatürk'e yer vermedi: CHP'den yanıt gecikmedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Kocaeli'de kentte billboardlara afişler asıldı.
AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 23 Nisan afişlerinde Atatürk'e yer verilmedi. Afişlerde Türk bayraklı çocuklar ve Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yer aldı. Söz konusu afiş kentte tepkilere açarken CHP'den yanıt gecikmedi.
"GEREKEN YAPILDI"
CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, sosyal medya hesabından 'Gereken yapıldı' notu ile bir paylaşım yaptı. Paylaşımda gençlerin afişlere Atatürk fotoğrafı astığı görüldü.
"23 NİSAN ATATÜRK'SÜZ OLMAZ"
CHP Derince Gençlik Kolları Başkanı Caner Boztepe, Atatürk'ün yer almadığı afişlerin bulunduğu noktalara Atatürk görsellerinin yer aldığı yeni afişler astı.
Sözcü'ye konuşan Boztepe, "Bu bayram Atatürk'ün çocuklara armağanıdır. Onsuz kutlanamaz" dedi.