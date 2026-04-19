TBMM'de 23 Nisan programı belli oldu: 'TBMM Çocuk Özel Oturumu' gerçekleştirilecek

TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 20-24 Nisan'da kutlamalar gerçekleştirilecek.

Çocukların bilim, spor, kültür ve sanatla iç içe olacağı program yarın başlayacak, "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Etkinliği" kapsamında 24 Nisan'a kadar açık olacak alanda çocuklar için birçok etkinlik düzenlenecek.

"23 Nisan TBMM Kupası" ile "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları"nın ödül törenleri yapılacak. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması Sergisi" ve "Küçük Eller Büyük Dilekler Sergisi", TBMM Şeref Holü'nde ziyarete açılacak.

TBMM ÇOCUK ÖZEL OTURUMU YAPILACAK

Genel Kurul'da yarın "TBMM Çocuk Özel Oturumu" gerçekleştirilecek.

21 Nisan Salı günü "Çocuk Forumu" ile "Küçük Eller Büyük Dilekler" projelerine katılan çocuklara sertifika verilecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 22 Nisan Çarşamba günü Meclis Tören Salonu'nda dünya çocuklarını kabul edecek.

ANITKABİR ZİYARET EDİLECEK

TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek ilk resmi tören, 23 Nisan Perşembe günü TBMM Başkanı Kurtulmuş'un TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayacak. Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Kurtulmuş, Birinci TBMM Binası'ndaki törene katılacak, daha sonra TBMM Mermerli Salon'da kutlamaları kabul edecek.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını temsili olarak çocuklara devredecek. Genel Kurul'da, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında "23 Nisan Özel Oturumu" yapılacak. TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verilecek.