Kocaeli'de iş cinayeti: 3 şüpheli tutuklandı

7.04.2026 10:01:00
DHA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir demir çelik fabrikasında yükleme platformunun çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin ise yaralandığı olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı.

İlçede çelik ve sac üretimi yapan fabrikada 5 Nisan'da yaşanan olayla ilgili Dilovası Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında bölüm müdürü, mühendis ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı M.G, Ç.Ş. ile H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesinde 5 Nisan'da çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi yükleme platformunun çökmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmüş, hastaneye kaldırılan Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda müdahalelere rağmen kurtarılamamış, yaralı olarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tarık Korkmaz ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

