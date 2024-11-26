Kocaeli Kartepe’de TIR kabininde şüpheli ölüm: Asılı halde bulundu!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:28

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:32

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kişi, park halindeki TIR'ın kabininde asılı halde ölü bulundu. Olay, Ataevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde meydana geldi.

TIR KABİNİNDE HAYATINI KAYBETTİ

34 BCV 302 plakalı TIR'ın kabininde asılı birini gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, TIR kabininde asılı halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.







ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri, ölen kişinin Savaş Köse olduğunu belirledi. Köse’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, olayın detaylarının yapılacak incelemeler sonrasında netleşeceğini ifade etti.