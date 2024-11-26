Sinop'ta dehşet: Sosyal medyadan canlı yayın açarak 'intihar' girişiminde bulundu

Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:15

Güncelleme: 26.11.2024 - 09:56

Manolya Sitesi’nde Abdullah E.(43), sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihara teşebbüs etti. Olayı fark eden eşi, durumu hemen 112’ye bildirdi.

ARKADAŞI 'İPTEN' ALDI

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, Abdullah E.’nin bir arkadaşı da aynı anda duruma müdahale etti. Kapıyı kırarak içeri giren arkadaşı, şahsı ipten aldı.

İlk müdahalede bilincinin açık olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.