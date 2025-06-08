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Kocaeli'nde çöp ayrıştırma tesisinde korkutan yangın!

Kocaeli'nde çöp ayrıştırma tesisinde korkutan yangın!

8.06.2025 14:11:00
Güncellenme:
DHA
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Kocaeli'nde çöp ayrıştırma tesisinde korkutan yangın!

Gebze ilçesinde, belediyeye ait çöp ayrıştırma tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Gebze Belediyesi’ne ait çöp ayrıştırma tesisinde, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı.

Tesisin açık alanında bulunan çöpler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin yaklaşık yarım saatlik çalışmaları sonucu yangın, tesise sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından etkilenen olmazken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


İlgili Konular: #kocaeli #Yangın #çöp tesisi

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