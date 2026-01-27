Kocaeli'nde denizde cesedi bulunmuştu... Kimliği belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.01.2026 15:43:00
DHA
Darıca ilçesinde, dün denizde cesedi bulunan kişinin 29 yaşındaki 3 çocuk babası Cengiz Bilmez’e ait olduğu belirlendi.

Darıca ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi’nde dün saat 14.00 sıralarında bir sitenin iskelesinin açıklarında, deniz yüzeyinde hareketsiz duran erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizden çıkarıp tekneye aldığı ceset, iskeleye getirildi. Cansız beden, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede cesedin Yalova’da oturan 3 çocuk babası Cengiz Bilmez’e (29) ait olduğu belirlendi.

Bilmez’in cenazesinin Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Yukarı Hereke Ulu Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

