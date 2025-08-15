Kocaeli'de orman yangını: 3 mahalle tahliye edildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre bölgelerde yaşayan çiftçiler, yangın söndürme çalışmalarına tankeriyle su taşıyarak destek veriyor.

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına havadan ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Büyükakın, "Ekiplerimiz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlere karşı mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruma" ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Akçat ve Suludere Mahallelerinde ormanlık alanda meydana gelen yangınlara havadan ve karadan 6 uçak, 10 helikopter, 75 araç ve 200 personelle müdahale edildiği, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, emniyet, sağlık, ilçe belediye personeli ve gönüllü STK'lerle çalışmaların koordineli bir şekilde aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Orman yangınına müdahalenin devam ettiğine değinilen açıklamada, "Akçat, Suludere ve Safiye Mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız güvenli alanlara yönlendirilmiş olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.