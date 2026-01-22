Kocaeli'nde otomobil apartman bahçesine uçtu: Yaralılar var!

Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak’ta saat 11.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 GP 704 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından apartmanın bahçesine uçtu.
Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.