Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli'nde otomobil apartman bahçesine uçtu: Yaralılar var!

Kocaeli'nde otomobil apartman bahçesine uçtu: Yaralılar var!

22.01.2026 14:12:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kocaeli'nde otomobil apartman bahçesine uçtu: Yaralılar var!

Derince ilçesinde otomobilin apartmanın bahçesine uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak’ta saat 11.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 GP 704 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından apartmanın bahçesine uçtu.

Image

Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Image

İlgili Konular: #kaza #otomobil #kocaeli #yaralı

İlgili Haberler

Şanlıurfa’da otomobil kanala uçtu, kayıp 3 çocuğun cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa’da otomobil kanala uçtu, kayıp 3 çocuğun cesedine ulaşıldı Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Ekiplerin başlattığı arama çalışmasında 3 çocuğun cesedine ulaşıldı.
Malatya'da korkunç kaza... Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var!
Malatya'da korkunç kaza... Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var! Yeşilyurt ilçesinde lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Yer: Adana... Otomobil, dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Yer: Adana... Otomobil, dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 ağır yaralı Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağına uçan otomobildeki üniversite öğrencisi Abdulvahap Bilir (30) hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.