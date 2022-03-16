Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: Bu ülkenin HDP'li bir içişleri bakanına tahammülü yoktur

16 Mart 2022 Çarşamba, 23:06

xKocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bu ülkenin PKK'lı, HDP'li bir içişleri bakanına, bir milli eğitim bakanına, bir cumhurbaşkanı yardımcısına tahammülü yoktur" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’nde konuştu. Vali Yavuz, şehit ve gazilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi. Yavuz, "Terör örgütlerini ve siyasi uzantılarını bu ülkede meşru gösteren, bunlarla iş birliği yapan, bunları saz çalan çocuklar gibi gösteren gruplara sesleniyorum; bakın bunun sonu bir felaketle sonuçlanır" ifadelerini kullandı.

Yurt genelinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesi eşit şekilde kucakladıklarını iddia eden Yavuz, şunları söyledi;

"BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ AL BAYRAĞIMIZDIR"

Bizim kırmızı çizgimiz şerefimiz, namusumuz, bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı al bayrağımızdır. Buna selam duruyor musun? Kabul ediyor musun? Türkiye’nin toprak bütünlüğünü kabul ediyor musun? Etmiyorsun, başka bez parçaları çıkarıyorsun.





Türkiye’nin bir bölgesinde başka bir devlet kurmaya çabalıyorsun. Sonra Bu ülkede demokrasi, insan hakları yok diyorsun. Bu nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir ihanettir bu. Terör örgütlerini ve siyasi uzantılarını bu ülkede meşru gösteren, bunlarla iş birliği yapan, bunları saz çalan çocuklar gibi gösteren gruplara sesleniyorum; bakın bunun sonu bir felaketle sonuçlanır.





Bu ülkenin PKK’lı, HDP’li bir içişleri bakanına, bir milli eğitim bakanına, bir cumhurbaşkanı yardımcısına tahammülü yoktur.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini ifade eden Yavuz, “Bu milletin sinir uçlarıyla oynamayın. Aklınızı başınıza alın. Dünyanın hiçbir yerinde bayrağınızı kabul etmeyen, toprak bütünlüğünüze saygı duymayan bir siyasi hareketin tırnak içinde söylüyorum, meşru olabilmesi mümkün değildir” diye konuştu.